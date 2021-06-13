Бывшего капитана Росгвардии приговорили к четырем годам колонии и лишили звания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего сотрудника управления Росгвардии по Курганской области приговорили к четырем годам колонии за инсценировку задержания террориста. Он убедил мужчину за деньги сознаться в изготовлении взрывного устройства, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

Осужденный занимал пост начальника разведывательной службы регионального управления Росгвардии. «Капитан Росгвардии решил создать себе условия для карьерного роста путем фальсификации результатов оперативно-служебной деятельности», — говорится в сообщении. Экс-силовик убедил жителя Кургана сознаться в изготовлении, хранении и переноске самодельного взрывного устройства. За это он обещал мужчине денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности.

Экс-силовик передал взрывчатые вещества и поражающие элементы (гвозди) исполнителю, рассказал ему, как изготовить взрывное устройство, а также указал время и место, где ему нужно находиться вместе с самодельной бомбой. «После чего организовал задержание подставного террориста нарядом правоохранительных органов», — уточняют в управлении ФСБ.

Челябинский гарнизонный военный суд признал бывшего росгвардейца виновным по ч.1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций, и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также экс-силовика лишили воинского звания.

Бывший сотрудник Росгвардии рассказал мужчине, как изготовить самодельную бомбу, а затем организовал его задержание Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области