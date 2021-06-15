В ФМБА рассказали, кого ждут психические расстройства после COVID

Психические расстройства после COVID-19 чаще всего возникают у пациентов из групп риска. Об этом URA.RU сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
«По данным исследования, проведенного на базе ФГБУ Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, когнитивные нарушения и тревожные расстройства значительно чаще выявлялись у больных более старшего возраста, у больных с низким уровнем образования, атеросклерозом брахиоцефальных артерий (снабжающих кровью голову и шею, — прим. URA.RU) и хронической сердечной недостаточностью», — отметили в ФМБА России.
В агентстве добавили, что когнитивные нарушения у перенесших коронавирус могут быть связаны с гипоксемией (состояние вызвано недостаточным содержанием кислорода в крови), дыхательной недостаточностью, седацией (искусственной комой) при проведении ИВЛ. Также причинами могли послужить нейротропность вируса (возможность поражать нервные клетки), социальная изоляция, стресс, низкая физическая активность, сопутствующие заболевания.
«По данным исследования, проведенного на базе ФМБА России, у 50% больных COVID-19 наблюдались умеренные когнитивные нарушения. Наиболее часто встречались: нарушения памяти, беглости речи, снижение нейродинамических показателей. Тревожно-депрессивные расстройства были выявлены в 21,6% случаев. Астенические расстройства— у 83,3% больных», — отметили в ФМБА.
Ранее в агентстве зафиксировали увеличение числа психических расстройств среди россиян за время пандемии. Прежде всего это связано со страхом заболеть коронавирусом, угнетением на самоизоляции и волной негатива в СМИ.
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