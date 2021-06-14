14 июня 2021
13 июня 2021

О расследовании смертельного ДТП в Лесном доложили Бастрыкину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Ранее Александр Бастрыкин взял расследование резонансного дела под личный контроль Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП в Лесном

Глава свердловского управления Следственного комитета России Михаил Богинский доложил главе ведомства Александру Бастрыкину о расследовании обстоятельств смертельного ДТП в Лесном (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.

«Руководитель СК по Свердловской области Михаил Богинский отчитался о расследовании уголовного дела по факту ДТП в городе Лесном. <…> Богинский отметил, что сейчас в рамках этого дела обвиняются три человека», — рассказали в СК.

ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. При наезде автобуса на остановку погибли семь человек, 15 получили травмы (часть из них была вертолетами доставлена в медучреждения Екатеринбурга). Водителю предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), механику автопредприятия — по ч.3 ст. 266 УК РФ («Недоброкачественный ремонт транспортных средств…»), владельцу перевозчика — по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей…»).

Механик и хозяин предприятия заключены под стражу. А водителю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...