О расследовании смертельного ДТП в Лесном доложили Бастрыкину

Ранее Александр Бастрыкин взял расследование резонансного дела под личный контроль Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Глава свердловского управления Следственного комитета России Михаил Богинский доложил главе ведомства Александру Бастрыкину о расследовании обстоятельств смертельного ДТП в Лесном (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.

«Руководитель СК по Свердловской области Михаил Богинский отчитался о расследовании уголовного дела по факту ДТП в городе Лесном. <…> Богинский отметил, что сейчас в рамках этого дела обвиняются три человека», — рассказали в СК.

ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. При наезде автобуса на остановку погибли семь человек, 15 получили травмы (часть из них была вертолетами доставлена в медучреждения Екатеринбурга). Водителю предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), механику автопредприятия — по ч.3 ст. 266 УК РФ («Недоброкачественный ремонт транспортных средств…»), владельцу перевозчика — по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей…»).

Механик и хозяин предприятия заключены под стражу. А водителю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.