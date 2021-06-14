14 июня 2021
13 июня 2021

Стало известно, о чем Куйвашев доложит Заксобранию. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев огласит отчет Заксобранию 16 июня Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представит Заксобранию отчет, в котором говорится о проблемах и достижениях региона за 2020 год. В частности, значительно выросла безработица, увеличилось число изнасилований. Однако экономические показатели региона демонстрируют рост. Документ с отчетом главы региона есть в распоряжении URA.RU.

«Направляю отчет губернатора Свердловской области о результатах деятельности правительства Свердловской области за 2020 год», — говорится в отчете, который будет озвучен 16 июня. Главными итогами года стали следующие:

  • Число безработных в Свердловской области за 2020 год выросло 22 тысяч до 114,2 тысяч человек.

  • Правоохранители за год изъяли 175,2 кг наркотиков. Это на 25,3% выше, чем в 2019 году.

  • Число изнасилований в регионе выросло на 76,5%. Полиция зарегистрировала 300 случаев преступления.

  • В 2020 году в Свердловской области зарегистрировали 423 лесных пожара. Огнем было охвачена территория в 9,2 тысячи гектара.

  • Объемы сельского хозяйства региона сокращаются. В частности, было намолочено 673,5 тысяч тонн зерна (-4,9%), собрано 179,5 тысяч тонн овощей (-10,5%) и 687,2 тысяч тонн картофеля (-7%).

  • Однако в Свердловской области стали производить больше лекарств. Индекс производства в этой области составил 160%.

  • Свердловские предприятия суммарно могут выпускать около полумиллиона одноразовых масок в сутки.

  • Производство одежды в регионе увеличилось на 31,5% по сравнению с прошлым годом. Производство других текстильных изделий увеличилось на 44,4%.

  • За 2020 год было создано 3660 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Однако план по оздоровительным мероприятиям для детей выполнен только на 44,2%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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