Депутат Госдумы призвал ограничить въезд в Сочи для россиян

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Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, багаж, сумки, авиарейс, пассажиры
Сергей Кривоносов заявил о необходимости введения барьеров на въезде в Сочи Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В аэропортах Сочи необходимо ввести дополнительные меры защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Так как я представляю интересы жителей города Сочи, отмечу, что идет серьезное увеличение турпотока. Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме. Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали, и при этом можно было бы снизить возможные риски», — подчеркнул Кривоносов.

Депутат Госдумы отметил, что пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, но, несмотря на ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, граждане продолжат путешествовать. «Конечно, поедут, поэтому я буквально сегодня проводил обсуждение с Роспотребнадзором. Пока в Сочи не наблюдается всплеска, но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — добавил Кривоносов.

Ранее спикер заявил о необходимости введения в стране «ковидных паспортов» для иностранцев. В них должна содержаться информация о передвижениях туристов, сдаче тестов, наличии прививок и антител к COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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