В Госдуме разрабатывают новый документ для туристов

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, газпром авиа
В Россию хотят привлечь иностранных путешественников Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для туристов, которые приезжают в Россию, планируют ввести дополнительные меры безопасности, включая ковидный паспорт. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Сергей Кривоносов.

«Мы заинтересованы, чтобы и въездной туризм был на достойном уровне. Мы будем создавать условия для безопасного отдыха. Может быть, ковидный паспорт, еще что-то. То есть будем продолжать работать над тем, чтобы въездной туризм в нашу страну был максимально безопасен», — сказал Кривоносов. По его словам, развитию внутреннего туризма сейчас уделяется наибольшее внимание, поскольку в других странах эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего.

В России может появиться сельский туризм, который призван привить интерес россиян и иностранных туристов к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю и развить сельские территории. Также выросло число желающих посетить речные круизы. Число пассажиров в этом году стало рекордным за последний 15 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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