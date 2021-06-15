За Галявиевым установлен строгий контроль Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

Обвиняемого в расстреле учеников казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева доставили в Москву. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил член ОНК Алексей Мельников.

«Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину», — цитирует Мельникова MK.RU .

Отмечается, что в Москве за Галявиевым установлен строгий контроль, так как он поставлен на учет, как склонный к побегу. При этом сотрудники СИЗО сообщили, что когда заключенного доставили из Казани, он бросался и на решетки, и на них, называя себя богом. В ближайшее время обвиняемый пройдет психиатрическую экспертизу в НИИ им. Сербского.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в образовательное учреждение и напал с оружием на учителей и учеников. Его жертвами стали девять человек, передает «Национальная служба новостей». Галявиеву грозит пожизненное заключение. После этой трагедии все школы России стали тщательнее проверять на предмет соблюдения мер безопасности, передает RT.