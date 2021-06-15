15 июня 2021

WP: «Северный поток-2» вызвал споры между Байденом и Госдепом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Санкции против «Северного потока-2» вызвали спор между Байденом и Блинкеном Фото:

Президент США Джо Байден отказался вводить санкции против «Северного потока-2» несмотря на то, что этого требовало руководство Госдепартамента. Об этом сообщают американские СМИ.

«Руководство Госдепартамента США во время обсуждений требовало ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора строящегося трубопровода „Северного потока — 2“ — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига», — пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инициаторами ограничений выступали госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд. Они хотели полностью заблокировать строительство газопровода. Однако американский лидер и представители Белого дома не согласились с позицией ведомства. Они заявили, что такой шаг приведет к серьезному ухудшению отношений с Германией.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» может привести к началу полномасштабной войны, пишет RT. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал Киеву задуматься об энергетической независимости, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...