WP: «Северный поток-2» вызвал споры между Байденом и Госдепом

Президент США Джо Байден отказался вводить санкции против «Северного потока-2» несмотря на то, что этого требовало руководство Госдепартамента. Об этом сообщают американские СМИ.
«Руководство Госдепартамента США во время обсуждений требовало ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора строящегося трубопровода „Северного потока — 2“ — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига», — пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что инициаторами ограничений выступали госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд. Они хотели полностью заблокировать строительство газопровода. Однако американский лидер и представители Белого дома не согласились с позицией ведомства. Они заявили, что такой шаг приведет к серьезному ухудшению отношений с Германией.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» может привести к началу полномасштабной войны, пишет RT. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал Киеву задуматься об энергетической независимости, передает агентство Nation News.
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