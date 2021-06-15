В Кургане живодера приговорили к тюремному сроку

Мужчина выбросил щенка из окна (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана приговорили к году лишения свободы за то, что тот выбросил щенка из окна пятого этажа. Об этом 16 июня URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Суд назначил наказание обвиняемому в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил.

В ведомстве сообщили, что пьяный мужчина в сентябре прошлого года взял в руки годовалого щенка немецкой овчарки, и сбросил его с пятого этажа. От полученных травм собака скончалась на месте. Мужчину обвинили в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее гибель.

В декабре 2020 года курганец застрелил из ружья собаку своего соседа. Ему грозило до трех лет лишения свободы.