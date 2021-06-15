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В Кургане живодера приговорили к тюремному сроку

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, домашние животные, решетка на окне, собака на окне
Мужчина выбросил щенка из окна (архивное фото) Фото:

Жителя Кургана приговорили к году лишения свободы за то, что тот выбросил щенка из окна пятого этажа. Об этом 16 июня URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Суд назначил наказание обвиняемому в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил.

В ведомстве сообщили, что пьяный мужчина в сентябре прошлого года взял в руки годовалого щенка немецкой овчарки, и сбросил его с пятого этажа. От полученных травм собака скончалась на месте. Мужчину обвинили в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее гибель.

В декабре 2020 года курганец застрелил из ружья собаку своего соседа. Ему грозило до трех лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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