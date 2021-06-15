Власти ХМАО ищут бомжей, чтобы привить их от коронавируса

Точных данных, сколько бездомных в регионе, нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент социального развития ХМАО организовал работу по вакцинации бомжей, но столкнулся с проблемой — нет точных данных об их количестве. Теперь региональным властям нужно искать бездомных, чтобы поставить им прививку при их согласии. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела организации социального обслуживания департамента соцразвития ХМАО Анжелика Мальчевская.

«По состоянию на 16 июня в государственных и негосударственных организациях (отделениях) социальной адаптации пребывают 305 бездомных, из которых 151 человек (49,5%) провакцинирован. Работа специалистов социальных служб в данном направлении будет продолжена, в том числе при проведении рейдов службы „Социальный патруль“», — рассказала Мальчевская.

При этом с вакцинацией бездомных может возникнуть проблема, так как не у всех из них есть документы, обязательные для прививки. По данным департамента здравоохранения, в ХМАО должны быть привиты не менее 60% жителей из числа тех, кому прививка не противопоказана. Это 755 755 человек. Если даже привить всех «официальных» бомжей в ХМАО (а других данных у URA.RU и региональных властей нет), то это составит 0,04% от плана. «Это явно показывает, что вакцинация бездомных не является механизмом для достижения плановых показателей по вакцинации, а преследует гуманитарные цели», — добавил в разговоре с URA.RU источник в департаменте здравоохранения ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО чиновников обвинили в принуждении к вакцинации от COVID. В адрес коммерческих и бюджетных организаций разосланы письма, в которых говорится о необходимости вакцинации от коронавируса не меньше 60% сотрудников.