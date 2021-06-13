В ХМАО чиновников обвинили в принуждении к вакцинации от COVID

В Нягани жители боятся обязательной вакцинации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэрия Нягани начала рассылку писем в адрес коммерческих и бюджетных организаций, где говорится о необходимости вакцинации от коронавируса не меньше 60% сотрудников. Об этом URA.RU сообщил работник одного из предприятий.

«К нам пришло письмо из администрации за подписью и. о. главы города Риммы Кокаревой, где говорится о том, что не меньше 60% процентов сотрудников организации должно быть вакцинировано от коронавируса. В организациях необходимо определиться с ответственным за эту процедуру и начать вести разъяснительную работу с работниками. Но обязательная вакцинация населения запрещена как федеральным законодательством, так и международными конвенциями. Никто не имеет права никого заставлять», — возмущен собеседник агентства.

Глава Нягани Иван Ямашев в разговоре с URA.RU опроверг обвинения в принудительном вакцинировании от коронавируса. «Работает муниципальный штаб по противодействию распространения инфекции, это рекомендации для предприятий города. Принуждать никто никого не планирует. Наша задача создать условия и обеспечить обратную связь», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло ужесточение ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. С 16 июня планируется запретить проведение всех массовых мероприятий, где принимают участие свыше 20 человек.