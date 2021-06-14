Текслер просит дать выходной челябинцам, привившимся от COVID

Алексей Текслер озвучил новый стимул для вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, свое предложение глава региона озвучил на заседании оперативного штаба.

«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, но за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы, — заявил Текслер. — У некоторых наших граждан есть переживания, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе на наших промышленных предприятиях, рекомендую сделать такой день выходным и, естественно, оплачиваемым». Текслер уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня.

На данный момент в область поступило более 351 тысячи комплектов вакцины от COVID-19. Дополнительно в учреждения ФМБА (Озерск, Снежинск, Трехгорный) направлена партия препарата для вакцинации 35 тысяч человек.

По данным на 15 июня, в области зарегистрировано 64 327 случаев заболевания COVID-19. 59 тысяч 329 человек вылечились. 1 тысяча 718 заболевших скончались, из них 1 тысяча 216 жителей умерли непосредственно от коронавируса.