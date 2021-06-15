15 июня 2021

Свердловский губернатор анонсировал чистки во власти

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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, чиновники, чиновник, портфель, дресс-код, дресс код, депутаты
Евгений Куйвашев рассказал, с кем ему не по пути Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал чистки в областной исполнительной власти. Об этом он заявил во время доклада перед депутатами заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«Пахать придется удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своем кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей — мне точно не по пути. Прошу своих коллег, прежде всего, запомнить эти слова», — предупредил глава региона.

По словам главы региона, он поставил задачу всей системе власти Свердловской области обеспечить полноценный «социальный поворот»: обратить фокус внимания не только на мегапроекты, инвестиции и инновации, но и «с особым вниманием откликаться на просьбы жителей». Куйвашев призвал чиновников оперативнее решать проблем жителей области. «Как говорится, смелее выходить к людям — хоть в больших городах, хоть в сельских территориях», — сказал губернатор.

Ранее инсайдеры URA.RU в резиденции губернатора сообщали, что для главы региона подготовлен список наиболее слабых мэров городов региона. В нем — более десятка фамилий. С этими управленцами могут попрощаться уже осенью, после выборов в Госдуму и свердловское заксобрание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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