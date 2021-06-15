Губернатор Куйвашев послал депутатов на прививки от COVID

Глава региона подчеркнул, что вакцинация — единственный способ борьбы с коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выступая перед депутатами свердловского заксобрания, свердловский губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал их за отсутствие прививок от COVID. Это произошло во время ежегодного отчета главы региона перед областным парламентом, передает корреспондент URA.RU.

«Поднимите руки, кто не привился! А чего ждем? В „зале ожидания“ находитесь, коллеги. Рост [заболеваемости коронавирусом] идет, к сожалению. Мы можем сдерживать, лечить, но не без потерь будет. Я к вашему сведению уже второй раз привился. Как видите, стою живой, здоровый. Пока», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что единственный способ защиты от COVID — вакцинация, и предложил сделать прививки непривитым депутатам после заседания. «Конечно, я не сторонник ограничительных мер, но когда люди осознанно подвергают опасности родных, близких, знакомых — это нормально», — отметил губернатор. Он добавил, что ограничительные меры будут вводиться с осторожностью, чтобы не повредить экономике. Для выработки коллективного иммунитета нужно привить 1,5 млн человек, но в настоящее время, по данным Куйвашева, прививки поставили 524 тысячи свердловчан.