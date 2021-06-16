Торги запланированы на третий квартал 2021 года (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Курганской области продают бывший профилакторий ОАО «Синтез», который компания передала властям в 2020 году. Информация о продаже объекта размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области предлагает ознакомиться с планируемым к продаже имущественным комплексом на земельном участке площадью 2726 кв. м по адресу: Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д. 54», — указано в сообщении. Начальная цена продажи составила 14,1 млн рублей.

По данным властей, торги запланированы на третий квартал 2021 года. В департаменте отметили, что объект находится в отличном состоянии и расположен в районе с максимальной транспортной и пешеходной доступностью.

На сайте областного правительства указано, что профилакторий находился в аренде ОАО «Синтез». В августе 2020 года компания передала отремонтированное здание с медоборудованием и новой мебелью областному врачебно-физкультурному диспансеру. В правительстве планировали найти инвестора для дальнейшего развития учреждения. URA.RU направило в пресс-службу областного правительства запрос по теме. На момент написания новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что власти несколько раз пытались выставить на торги имущество санатория «Сосновая роща», постепенно снижая цену, но на торги никто не заявляется. Санаторий «Лесники» смогли продать только спустя полтора года после первых торгов.

До 2020 года профилактории арендовало ОАО «Синтез» Фото: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области