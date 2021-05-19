Курганские власти снизили цену выставленного на торги санатория

Начальная цена имущества «Сосновой рощи» — 112,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Имущество санатория «Сосновая роща» (входит в АО «Курорты Зауралья», принадлежащее властям Курганской области) выставлено на торги. Начальная цена аукциона — 112,5 млн рублей. Информация о торгах опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее власти пытались продать курорт за 125 млн рублей, но желающих его купить не нашли.

«Наименование объекта: имущество, расположенное по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, 2А в соответствии с перечнем имущества», — говорится в аукционной документации. В перечне имущества — более 200 наименований. В их числе два спальных корпуса, здания пансионата, администрации, клуба, поликлиники, столовой, сауны и другая недвижимость. Также в перечень включены мебель, оборудование, медицинская техника и другое имущество санатория.

Аукцион назначен на 17 июня. По условиям торгов, покупатель должен сохранить санаторий и предоставлять санаторно-курортные услуги хотя бы в течение года, трудоустроить действующих сотрудников и продолжить предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и водоснабжение) местному населению.

Это уже третья попытка с начала 2021 года продать имущество санатория «Сосновая роща». На предыдущие торги не поступило ни одной заявки. Также власти неоднократно пытались продать санаторий «Лесники». Его стоимость тоже постепенно снижается, но желающих выкупить его нет.