Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о планах на ближайшие пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские депутаты на очередном заседании продлили срок полномочий омбудсмена Татьяны Мерзляковой еще на пять лет. Мерзлякова озвучила свои приоритеты, среди которых — наведение порядка в работе СМИ, сообщает корреспондент URA.RU.

Кандидатуру представлял лично губернатор Евгений Куйвашев. «Совместными усилиями мы решили много важных для региона проблем. Это и проблема обманутых дольщиков: было 60 тысяч 8 лет назад, а сейчас — 800. Это и урегулирование вопросов заработных плат на предприятиях и многое другое», — перечислил заслуги Мерзляковой глава региона. Спикер Людмила Бабушкина сообщила, что кандидатура согласована также федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

Омбудсмен поблагодарила депутатов за поддержку и озвучила программу своих действий. «Я бы добавила к своей миссии поддержание гражданского мира и согласия — этого нам не хватает. Нашим людям не хватает ауры доброты. Такого не должно быть. Второе направление — СМИ. Конечно, большинство СМИ относятся ответственно. Но есть не зарегистрированные, пишут в сетях все, что угодно. Хотя я против сильного госрегулирования СМИ», — сказала Мерзлякова. Она добавила, что при аппарате омбудсмена создана комиссия по жалобам на СМИ. До сих пор таковых поступало мало, однако недавно в комиссию обратились люди с жалобой на клевету.

Депутаты проголосовали за кандидатуру омбудсмена единогласно. Решение было принято тайным голосованием. Татьяна Мерзлякова приняла присягу, после чего губернатор вручил ей удостоверение.