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Педагогу из ЯНАО пришлось через суд добиваться начисления пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , прокурор, зал суда, судебное заседание, судья, судебный процесс
На стороне мужчины в суде выступила прокуратура Фото:

Управление Пенсионного фонда России по ЯНАО по формальным основаниям пыталось отказать педагогу в начислении положенной ему льготной пенсии. Как сообщили представители прокуратуры на официальном сайте ведомства, в стаж мужчине не хотели включать работу на должностях, которых не оказалось в списке профессий, дающих право на досрочный выход на пенсию.

«Мужчине отказано в назначении страховой пенсии досрочно по причине того, что специальный педагогический стаж у него не выработан, — сообщили в прокуратуре. — Отказ пенсионного фонда мотивирован тем, что должности педагога наставника и классного воспитателя не предусмотрены Списком должностей, которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости». После проверки информации, прокуратура вышла в суд, который обязал ПФР учесть недостающие два года и четыре месяца стажа педагога, необходимые для начисления льготной пенсии.

Оперативно получить комментарии в управлении ПФР по ЯНАО не удалось. В организацию был направлен письменный запрос, на момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось о продлении упрощенного порядка начисления северных пенсий. Пенсионерам не нужно лично подавать заявления по месту проживания — всю необходимую информацию с апреля прошлого года специалисты ПФР получают из МВД РФ, от работодателей и другими способами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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