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Спортсменка из ЯНАО получила шанс поехать на Олимпиаду в Токио

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета огня
Шанс на участие в Олимпиаде ямальская спортсменка получила, хорошо выступив на чемпионате мира Фото:

Спортсменка из Нового Уренгоя Гульназ Губайдуллина, занимающаяся пятиборьем, получила олимпийскую лицензию и теперь может поехать на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает в своем telegram-канале департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

«В Египте прошел чемпионат мира по современному пятиборью. Гульназ Губайдуллина из Нового Уренгоя вошла в число спортсменок, получивших олимпийские лицензии по рейтингу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ямальская спортсменка стала лучшей из всех представительниц России в личном первенстве на этих соревнованиях. Попадет ли Губайдуллина в олимпийскую сборную решат тренера — лицензию получили три спортсменки, а поехать могут только две.

Ранее URA.RU сообщало об еще одном достижении ямальских спортсменов. Равиль Хакимов попал в «Книгу рекордов Гиннесса», установив мировой рекорд по берпи-подтягиванию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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