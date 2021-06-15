Спортсменка из ЯНАО получила шанс поехать на Олимпиаду в Токио

Шанс на участие в Олимпиаде ямальская спортсменка получила, хорошо выступив на чемпионате мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсменка из Нового Уренгоя Гульназ Губайдуллина, занимающаяся пятиборьем, получила олимпийскую лицензию и теперь может поехать на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает в своем telegram-канале департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

«В Египте прошел чемпионат мира по современному пятиборью. Гульназ Губайдуллина из Нового Уренгоя вошла в число спортсменок, получивших олимпийские лицензии по рейтингу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ямальская спортсменка стала лучшей из всех представительниц России в личном первенстве на этих соревнованиях. Попадет ли Губайдуллина в олимпийскую сборную решат тренера — лицензию получили три спортсменки, а поехать могут только две.

Ранее URA.RU сообщало об еще одном достижении ямальских спортсменов. Равиль Хакимов попал в «Книгу рекордов Гиннесса», установив мировой рекорд по берпи-подтягиванию.