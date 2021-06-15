15 июня 2021

В курганском женском монастыре исчезают уникальные фрески. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, церковные свечи, пасха, православие
В курганском женском монастыре разрушается храм Фото:

В Свято-Введенском женском монастыре в селе Верхняя Теча (Курганская область) памятник архитектуры ХIХ века Никольская церковь (миниатюра Храма Христа Спасителя) — в аварийном состоянии. Крыша и стены разрушаются, дождевая вода размывает старые фрески, отваливается штукатурка. Богослужения вскоре станут невозможны. Об этом URA.RU рассказала настоятельница монастыря игумения Михаила.

«Видный издалека храм завораживает и притягивает к себе проезжающих путников. И каждый, кто бы ни посетил нас, видя плачевное состояние исторической святыни, задает один и тот же праздный вопрос: „А вы что-нибудь делаете?“. Делаем. Служим летом, пока еще. Поддерживаем порядок. Подставляем всевозможную посудину под текущую воду из прибавляющихся дыр в крыше. Все согласно реальной помощи каждого и соответственно размерам пожертвований», — пояснила настоятельница.

Капитально отремонтировать храм монастырь не имеет права. Для реставрации нужен проект. Компания, которая имеет лицензию, оценила работу в 8 млн рублей. Но, пойдя на встречу монастырю, проектировщики выразили готовность сделать изыскания за 3 млн рублей. Но даже таких денег у монастыря нет. При этом документы на право собственности на церковь монастырь получил.

«Произошла подмена понятий об охране памятника. Юридически она сводится к тому, что монастырь „задушат“ колоссальными расходами на бессмысленные в наших условиях охранные и пожарные сигнализации, дорогостоящую видеосъемку», — уточнила настоятельница.

В пресс-службу правительства Курганской области направлен запрос URA.RU по поводу изготовления проекта и реставрации храма. На момент публикации ответ не поступил.

Свято-Введенский женский монастырь был основан в 1680 году преподобным Далматом Исетским
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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