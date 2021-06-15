Аналитики: только треть жителей ЯНАО поставили вакцину от COVID

Только 76 тысяч привились от коронавируса во всем ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Треть из 800 опрошенных жителей ЯНАО поставили вакцину от коронавируса. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного Центром управления регионом (ЦУР).

«В анкетировании приняли участие 800 человек — это мужчины и женщины старше 18 лет, постоянно проживающие на территории округа. Треть опрошенных респондентов уже поставили прививки от COVID-19», — говорится в сообщении Центра в социальной сети «Вконтакте».

Также отмечается, что, из привившихся, половина поставила вакцину от коронавируса из-за страха заболеть. Еще 21% ставит все рекомендованные прививки, а 16% побеспокоились о своем отпуске и вакцинировались, чтоб избежать проблем при поездке.

Центр управления регионом создан для реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Эта структура помогает выявлять и решать проблем в округе, а также обеспечивает эффективное взаимодействие властей и населения.

Ранее URA.RU сообщало, что у ямальцев появилась возможность выбирать вакцину от коронавируса. В округ поставили 1000 доз препарата «КовиВак».