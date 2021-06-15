Челябинской филармонии понадобилась дорогая иномарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская филармония объявила аукцион на покупку автомобиля Toyota Camry Luxe Safety или ее эквивалента. Стоимость будущей машины составляет 2 млн 635 тысяч рублей. Аукционом заинтересовался депутат Госдумы Виталий Пашин. Как сообщил Пашин URA.RU, он направит запрос в УФАС, чтобы антимонопольная служба проверила законность закупки.

Согласно сервису СБИС, документы на участие в аукционе принимаются до 28 июня. Аукцион состоится 30 июня. Цвет машины, указанный в документах — белый или «белый перламутр». Автомобиль должен быть с электроприводом, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для задних пассажиров. Машина должна быть новой, выпущенной не ранее марта этого года.

«Эта машина совсем недавно появилась в продаже, — говорит URA.RU Пашин. — Зачем нужен дорогой служебный автомобиль стоимостью в 2,6 млн рублей? Выяснять ответ на этот вопрос будет челябинский УФАС, куда я направил запрос».

Источник URA.RU в сфере культуры предположил, что речь идет о покупке машины, на которой будут возить знаменитых артистов, приезжающих в филармонию с концертами. В пресс-службе филармонии пообещали предоставить комментарий позже.