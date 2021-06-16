Специалист Минздрава: привитый от COVID способен заражать других

Прошедшие вакцинацию от коронавируса могут заразить COVID-19 других людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Вакцина от коронавируса защищает от тяжелых форм течения болезни, но не от заражения. При этом привитые от COVID могут заразить других людей. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«Вакцина — это надежная защита от тяжелых форм течения болезни, но не от заражения. Человек может заразиться, на иммунный ответ у него уйдет два-три дня, и в это время он может заразить других людей», — подчеркнул Токарев.

По мнению специалиста, произойти это может в том случае, если привитый человек столкнулся с большой дозой вирусов, например, в закрытых помещениях, лифтах, кафе. «Передача вируса идет через аэрозольный путь, значит, нам необходимо делать все, чтобы снизить вирусную нагрузку, то есть избегать закрытых помещений, лифтов, каких-то общественных мест, кафе, находиться больше на свежем воздухе, помещения проветривать как можно чаще. По этой же причине важно носить маску, в том числе и привитым», — добавил Токарев.

О том, что прошедшим вакцинацию не стоит расслабляться, отметил в беседе с URA.RU и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев. «Мне непонятно, почему вакцинированные не должны носить маски. Они могут вирус передавать, другое дело, что сами они не заболеют в тяжелой форме», — подчеркнул он.

Иммунолог также сравнил ситуацию с вакциной от коронавируса с препаратами от гриппа. «Не бывает вакцин со сто процентной эффективностью. Нужно разработчикам и властям говорить об этом. Мы же про прививки от гриппа говорим честно, что эффективность около 80%, зато люди, которые от гриппа прививаются, от гриппа не умирают, переносят легко и без осложнений», — добавил Зверев.