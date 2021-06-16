В Кремле высказались об обязательной вакцинации россиян

Дмитрий Песков высказался о планах привить россиян в обязательном порядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские власти не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Так он прокомментировал введение обязательной вакцинации властями Москвы и Подмосковья для сотрудников ряда предприятий.

Ранее глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать более половины работающего населения столицы. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.