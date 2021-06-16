В Кремле высказались об обязательной вакцинации россиян

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков высказался о планах привить россиян в обязательном порядке Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские власти не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Так он прокомментировал введение обязательной вакцинации властями Москвы и Подмосковья для сотрудников ряда предприятий.

Ранее глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать более половины работающего населения столицы. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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