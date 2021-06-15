Губернатор Вадим Шумков поставил прививку 16 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил 16 июня в своем instagram-аккаунте.

«Привился от коронавируса и вам советую», — написал Шумков. В записи он также пожелал здоровья подписчикам.

На опубликованном в аккаунте видео можно заметить, как врачи ставят прививку Шумкову. Прививка была сделана в кабинете губернатора.

В конце декабря 2020 года Шумков заявлял, что поставит прививку от коронавируса, когда в регион поступит достаточная партия вакцины. В Курганской области можно поставить вакцину от коронавируса в больницах, некоторых торговых центрах МФЦ и во дворах.