15 июня 2021

Губернатор Шумков привился от коронавируса. Видео

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков поставил прививку 16 июня Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил 16 июня в своем instagram-аккаунте.

«Привился от коронавируса и вам советую», — написал Шумков. В записи он также пожелал здоровья подписчикам.

На опубликованном в аккаунте видео можно заметить, как врачи ставят прививку Шумкову. Прививка была сделана в кабинете губернатора.

В конце декабря 2020 года Шумков заявлял, что поставит прививку от коронавируса, когда в регион поступит достаточная партия вакцины. В Курганской области можно поставить вакцину от коронавируса в больницах, некоторых торговых центрах МФЦ и во дворах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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