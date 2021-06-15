В Кургане меняют время проведения выпускных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители одиннадцатиклассников в Кургане обсуждают изменение намеченных выпускных вечеров. Программы, рассчитанные ранее до утра, планируют закончить до 23:00. Это связано с тем, что в регионе обсуждается ограничение работы объектов общепита. Об этом URA.RU стало известно от курганцев — родителей выпускников.

«Ведущие сейчас переносят программу и выступление артистов. После того, что в Москве начались ограничения из-за всплеска коронавируса, у нас, вероятно, тоже начнут. Говорят, что разрешат работу общепита до 23:00», — рассказали URA.RU родители одиннадцатиклассников.

Курганцы опасаются, чтобы не ввели абсолютные запрет на проведение массовых мероприятий. При этом надеются, что ситуация с коронавирусом в регионе останется стабильной.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU пояснили, что пока введение ограничений на работу объектов общественного питания не планируется. Предложение озвучивалось на оперштабе, однако пока решено не вводить ограничения. Принято решение усилить контроль за соблюдением масочного режима. Также планируется активизировать вакцинацию. Меры пока будут использоваться предупредительные. В Курганской области ситуация по заболеваемости стабильная. Ежедневно фиксируется около 30 случаев заболевания.

URA.RU ранее писало, что в ХМАО начали отменять проведение школьных выпускных. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, в югорских городах начали отменять проведение выпускных в школах.