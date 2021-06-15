В поселке Пермского края упала водонапорная башня и оставила жителей без воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Суксун (Пермский край) тысячи жителей остались без воды из-за упавшей водонапорной башни. Фото с упавшей металлической конструкцией и новость об этом появилась в группе «Подслушано Суксун» в соцсети «ВКонтакте».

«Просто упала! Без воды похоже надолго», — написал автор новости в посте. Пермяк в комментариях также написал, что башня упала 16 июня в 11:50, только чудом никто не пострадал. Жители бурно прокомментировали: «А у кого дети маленькие, как быть? Не покушать сделать, не помыть», — пишет одна из жительниц поселка.

В администрации Суксунского городского округа на звонки URA.RU не ответили. Туда направлен запрос.

Ранее URA.RU писало о поселке Позариха в Свердловской области, который 23 февраля на несколько дней остался без воды. Глава поселка объяснил отсутствие воды катастрофическим состоянием инженерных сетей. Также URA.RU писало о городе Коркино в Челябинской области, где автокран упал водопровод, из-за чего жители могли остаться без воды.

В Суксуне упала водонапорная башня и оставила жителей без воды Фото: «ВКонтакте»