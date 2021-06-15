Преподаватель: за что студенту с зелеными волосами снизили оценку

В колледже заверили, что зеленые волосы не стали поводом для снижения оценки за диплом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову снизили оценку за дипломную работу из-за его защиты, а не внешнего вида. Об этом URA.RU рассказала преподаватель Дарья Григорьева, которая входила в аттестационную комиссию.

«Оценка итоговая выставляется по сумме баллов. В сумме баллов внешнего вида нет. Итоговая оценка балльная. У Романа четыре. По поводу оценки — нет, не была занижена. За ответы на вопросы были снижены баллы», — объяснила Григорьева. По ее словам, оценка за диплом складывается из девяти критериев. В частности оценивается, как студент выступает и защищает свою работу. Преподаватель подчеркнула, что в данные критерии учеба до диплома не входит. Другие подробности член комиссии обсуждать не стала и рекомендовала дождаться окончания служебного расследования.

Ранее Щербаков сообщил агентству, что ему занизили оценку за диплом из-за его внешнего вида. Он покрасил волосы в зеленый цвет, что «испортило» его защиту. Студенту удалось записать общение с комиссией на видео. Директора колледжа Юлию Гулидову уже вызвали в министерство образования Свердловской области, в учебном заведении будет проведено служебное расследование. Результаты аттестационной работы будут пересмотрены, отметили в пресс-службе министерства.