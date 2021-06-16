Юрист объяснил законность обязательной вакцинации для россиян

Работники могут отказаться от вакцинации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне вправе отказаться от прививки от коронавируса, но работодатель может не допустить сотрудника к работе по этой причине. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«В частности, работники могут отказаться от вакцинации, однако в данном случае работодатели обязаны и имеют право не допускать данных работников к выполнению трудовых функций», — написал Чиков в своем telegram-канале. Он прокомментировал возможность обжалования в суде и обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Возможны претензии к обоснованности включения тех или иных категорий в сферу обязательного вакцинирования или уровня принятия решения — парламент или глава исполнительной власти, региональный или федеральный уровень, наличие исключений и так далее», — написал он.

По словам Чикова, имеют значения детали, но при определенных условиях власти вправе вводить такие требования. Он отметил, что ЕСПЧ признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. «При наличии такой позиции успешный заход на ЕСПЧ здесь исключен», — считает юрист.

Ранее в Москве и Московской области началась обязательная вакцинация от коронавируса. Главный санитарный врач города Елена Андреева обязала вакцинировать 60% работающих граждан. Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил URA.RU, что потом обязательная вакцинация начнется в регионах.