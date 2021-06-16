Из Европы, Южной Америки и стран СНГ российские туристы привозят лейшманиоз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из стран Европы, Мексики и Бразилии российские туристы привозят заболевание, которое, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относится к группе забытых. Это висцеральный (когда меняется формула крови) и кожный лейшманиоз, передающийся через укусы москитов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«Лейшманиоз для России является в основном завозным заболеванием. Исключение составляет Крымский полуостров, Краснодарский край, там обитает переносчик москит Phlebotomus. Лейшманиоз эндемичен в странах СНГ, на юге Европы, в том числе Испании, Португалии, Греции, а также в Мексике, Южной Америке, Бразилии. Россияне привозят болезнь оттуда, выехав на каникулы в период, когда численность москитов высокая», — отметила Карань.

По словам ученого, заражения происходят не так часто, поэтому заболевание не очень известно, однако, если его не выявить вовремя, последствия могут быть вплоть до летального исхода. «Существует кожная форма лейшманиоз и висцеральная, когда снижается число эритроцитов, лимфоцитов, тромбоцитов, у человека происходит истощение организма, появляется сыпь, сильная лихорадка, может поражаться костный мозг. Если не лечить, то возможны летальные исходы», — подчеркнула Карань.

О тяжелой форме протекания болезни заявила в беседе с URA.RU врач-паразитолог, врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева. «Лейшманиоз порой очень тяжело протекает. Чтобы выявить заболевание, должен быть очень опытный инфекционист, на уровне должна быть лабораторная служба», — подчеркнула она, добавив, что в целом туристы могут привезти из путешествий любую инфекцию.

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