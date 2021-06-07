В Краснодарском крае и Крыму появились корейские и желтолихорадочные комары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснодарском крае и Крыму появились два новых вида комаров: желтолихорадочные комары Aedes aegypti и корейские Aedes koreicus, которые могут переносить ряд опасных вирусов. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), кандидат биологических наук Алексей Халин.

«В дальнейшем не исключено расширение ареалов на территории России инвазивных (способных к колонизации — прим. URA.RU) видов кровососущих комаров Aedes aegypti (внешне узнаваем по ярким белым отметинам — прим.URA.RU) и Aedes koreicus. Aedes aegypti известен в качестве переносчика вирусов денге, желтой лихорадки, чикунгуньи и Зика, в России обнаружен на территории Краснодарского края и Крыма. Aedes koreicus — потенциальный переносчик вируса японского энцефалита, в Крыму появился в 2018 году», — добавил Халин.

Специалист подчеркнул, что появлению в стране новых видов насекомых способствует общее потепление климата, а также завоз их яиц через автопокрышки, туризм и активные международные грузоперевозки. «При укусах инвазивных кровососущих комаров на территории ареала следует внимательно следить за своим самочувствием и при появлении симптомов (высокая температура, озноб, мышечная, суставная и головная боль, тошнота) срочно обращаться за медицинской помощью», — отметил Халин.

Ранее профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Сергиев рассказал, откуда в Россию были завезены тигровые комары (на лапках и теле у них изображены черно-белые полоски). Сейчас основной ареал их обитания — черноморское побережье страны.