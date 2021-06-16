В ОАЭ изменили «зеленый список» стран Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В ОАЭ исключили Россию из «зеленого списка» стран, поэтому туристы теперь будут соблюдать карантин после приезда. Об этом сообщает офис по туризму эмирата.

«Власти эмирата Абу-Даби (ОАЭ) исключили Россию из „зеленого списка“ стран, согласно которому прибывающим гражданам нужен был только ПЦР-тест на COVID-19. Теперь им придется соблюдать карантин», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на сайт офиса по туризму эмирата.

Карантин для туристов из России отменили в конце апреля. Для въезда в ОАЭ нужно было только сдать ПЦР-тест на коронавирус, сообщает «Национальная служба новостей».