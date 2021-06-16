Власти эмирата ОАЭ ввели карантин для туристов из России

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, дубай, оаэ
В ОАЭ изменили «зеленый список» стран Фото:

В ОАЭ исключили Россию из «зеленого списка» стран, поэтому туристы теперь будут соблюдать карантин после приезда. Об этом сообщает офис по туризму эмирата.

«Власти эмирата Абу-Даби (ОАЭ) исключили Россию из „зеленого списка“ стран, согласно которому прибывающим гражданам нужен был только ПЦР-тест на COVID-19. Теперь им придется соблюдать карантин», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на сайт офиса по туризму эмирата.

Карантин для туристов из России отменили в конце апреля. Для въезда в ОАЭ нужно было только сдать ПЦР-тест на коронавирус, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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