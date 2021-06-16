Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК
Сборная России обыграла Финляндию Фото:

Сборная России добивается первой победы групповой стадии Чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова в напряженной борьбе обыграли сборную Финляндии со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе россиян в дополнительное время забил полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук. Благодаря этой победе сборная поднимается на второе место и имеет теоретические шансы на выход из группы.

Первый свой матч россияне разгромно проиграли одному из фаворитов турнира — сборной Бельгии. Тогда в составе бельгийцев отличились Ромелу Лукаку, оформивший дубль, и Томас Менье. Впереди у России заключительная игра групповой стадии против сборной Австрии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...