Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

Сборная России обыграла Финляндию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная России добивается первой победы групповой стадии Чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова в напряженной борьбе обыграли сборную Финляндии со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе россиян в дополнительное время забил полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук. Благодаря этой победе сборная поднимается на второе место и имеет теоретические шансы на выход из группы.

Первый свой матч россияне разгромно проиграли одному из фаворитов турнира — сборной Бельгии. Тогда в составе бельгийцев отличились Ромелу Лукаку, оформивший дубль, и Томас Менье. Впереди у России заключительная игра групповой стадии против сборной Австрии.