Губерниев рассказал, как пройдет следующий матч РФ на «Евро-2020»

Дмитрий Губерниев назвал лучших игроков матча Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Игра против Дании будет сложной для сборной России. Своим мнением с URA.RU поделился спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Никого не волнует, с каким отрывом мы выиграли, главное, что выиграли. Игрокам хочу пожелать здоровья. У нас будут проблемы с составом. Есть вопросы к игре и ее качеству, но футболисты проявили полную самоотдачу. Молодцы. Мы добились этой победы, мы играли лучше соперника. Всех поздравляю, но с датчанами придется трудно», — сказал Губерниев. Он согласился с точкой зрения футболиста Андрея Аршавина, который рассказал, при каких условиях у России больше шансов выйти в плей-офф. «Если в ничью сыграют соперники, мы выйдем в плей-офф с огромной долей вероятности. Но тем не менее с датчанами будет сложно», — подчеркнул комментатор.

Также он оценил игроков, которые выходили на поле во время матча с Финляндией. «У (защитника — прим. URA.RU) Игоря Дивеева было достаточно много в начале ошибок, потом он исправился и играл неплохо», — поделился собеседник агентства. Также он отметил игру лучшего игрока матча полузащитника Алексея Миранчука, нападающего Артема Дзюбы и вратаря Матвея Сафонова.

Россия победила в матче с Финляндией, забив сопернику один гол. Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму во время матча и был увезен на автомобиле скорой помощи.