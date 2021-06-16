Путин ответил на вопрос 9-летней девочки о встрече с Байденом

Владимир Путин заявил, что его встреча с Джо Байденом должна сделать мир лучше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что его швейцарская встреча с коллегой из США призвана сделать этот мир процветающим и безопасным. Так он ответил на вопрос 9-летней дочери журналистки из Канады о важности прошедшего саммита.

«Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, процветающим домом для всех жителей планеты», — сказал Путин. Также президент посоветовал девочке посмотреть вокруг себя и сказать: «Как прекрасен этот мир!». Журналистам же он посоветовал освещать встречу с Байденом именно в этом ключе.

Встреча Путина с Байденом прошла 16 июня в Женеве. Переговоры лидеров двух стран длились 4,5 часа.