Путин ответил на вопрос 9-летней девочки о встрече с Байденом

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, улыбка, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что его встреча с Джо Байденом должна сделать мир лучше Фото:
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Президент России Владимир Путин заявил, что его швейцарская встреча с коллегой из США призвана сделать этот мир процветающим и безопасным. Так он ответил на вопрос 9-летней дочери журналистки из Канады о важности прошедшего саммита.

«Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, процветающим домом для всех жителей планеты», — сказал Путин. Также президент посоветовал девочке посмотреть вокруг себя и сказать: «Как прекрасен этот мир!». Журналистам же он посоветовал освещать встречу с Байденом именно в этом ключе.

Встреча Путина с Байденом прошла 16 июня в Женеве. Переговоры лидеров двух стран длились 4,5 часа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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