Встреча Путина и Байдена завершилась

Президенты США и России закончили переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялись переговоры Владимира Путина с Джозефом Байденом», — говорится на официальном сайте президента РФ. Расширенная двусторонняя встреча проходила на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры президентов длились четыре часа.

Ранее в конгрессе США заявили, что опасаются за переговоры Путина и Байдена. Член Палаты представителей США Лорен Боберт побоялась, что Байден отдаст Путину Аляску. Она считает, что никогда не было более неквалифицированного человека, который вел переговоры от имени США.