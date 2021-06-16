Встреча Путина и Байдена завершилась

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Президенты США и России закончили переговоры Фото:

В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялись переговоры Владимира Путина с Джозефом Байденом», — говорится на официальном сайте президента РФ. Расширенная двусторонняя встреча проходила на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры президентов длились четыре часа.

Ранее в конгрессе США заявили, что опасаются за переговоры Путина и Байдена. Член Палаты представителей США Лорен Боберт побоялась, что Байден отдаст Путину Аляску. Она считает, что никогда не было более неквалифицированного человека, который вел переговоры от имени США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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