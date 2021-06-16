16 июня 2021

Spotify запустит аналог Clubhouse

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть Clubhouse. Екатеринбург, телефон, соцсети, iphone, социальная сеть, clubhouse, клабхаус
Комнаты в приложении от Spotify вмещают тысячу человек Фото:

Сервис Spotify представил платформу Greenroom для голосового общения. Приложение можно скачать в магазинах приложений, но только на английском языке. Об этом сообщают СМИ.

Для запуска приложения Spotify в марте купил приложение Locker Room, которое специализируется на голосовых чатах, его переименовали в Greenroom. Приложение доступно в магазинах iOS и Android в 135 странах, но пока только на английском языке.

Аудиокомнаты в приложении могут создавать все пользователи, а войти в приложение можно с помощью аккаунта в Spotify. Комнаты вмещают до тысячи человек. Слушатели присоединяются к эфиру, а ведущий предоставляет им возможность высказаться, пишет TechCrunch. Пользователям доступен текстовый чат, который можно отключить. Запись эфира в приложении можно скачать и отредактировать.

Ранее сообщалось, что хакеры научились перехватывать разговоры пользователей Clubhouse. Злоумышленник транслировал аудиопотоки из комнат на сторонний портал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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