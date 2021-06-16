16 июня 2021

Клава Кока бросила пирог в лицо Моргенштерну. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока поиздевалась над Моргенштерном Фото:

Уроженка Екатеринбурга, певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) бросила ягодный пирог в лицо рэперу Моргенштерну. Так знаменитости отпраздновали новое достижение. Их совместный клип набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.

«Сегодня у нас 100 млн просмотров», — сказала Кока на видео, которое выложила в Instagram.

После этих слов певица запустила ягодный пирог в лицо Моргенштерну. Рэпер не растерялся, откусил большой кусок и сказал: «С праздником, друзья. Смотрите клип». Отмечается, что видео вышло на YouTube в декабре 2019 года.

Клип Коки и Моргенштерна набрал 100 млн просмотров
Клава Кока запустила пирогом в Моргенштерна
Исполнители весело отпраздновали достижение

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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