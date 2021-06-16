Уроженка Екатеринбурга, певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) бросила ягодный пирог в лицо рэперу Моргенштерну. Так знаменитости отпраздновали новое достижение. Их совместный клип набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
«Сегодня у нас 100 млн просмотров», — сказала Кока на видео, которое выложила в Instagram.
После этих слов певица запустила ягодный пирог в лицо Моргенштерну. Рэпер не растерялся, откусил большой кусок и сказал: «С праздником, друзья. Смотрите клип». Отмечается, что видео вышло на YouTube в декабре 2019 года.
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