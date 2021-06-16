16 июня 2021

В КПРФ заявили о резком снижении пенсий в России. «Невосполнимый удар по населению»

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В КПРФ считают, что пенсионная реформа нанесла невосполнимый удар по населению Фото:

Пенсии россиян по отношению к ценам на основные продовольственные товары снизились в среднем на 10%. Пенсионная реформа нанесла невосполнимый удар по населению. Об этом заявили в КПРФ.

«Целесообразно оценить уменьшение реального объема пенсионных выплат с учетом удорожания продовольствия. Согласно данным Росстата, цены на 24 основных продукта увеличились в 2,7 раз и составили 15,4%. Соответственно, пенсии жителей нашей страны по отношению к ценам снизились в среднем на 10%», — говорится на сайте Московского отделения партии.

В КПРФ напомнили, что три года назад при проведении реформы власти обещали, что направить высвободившиеся средства направят на увеличение оставшихся пенсий. Однако до сих пор народ остается обделенным, а национальные доходы «оседают в карманах узкой кучки иностранных и отечественных капиталистов». «Проведение пенсионной „реформы“ нанесло невосполнимый удар по населению России. Ситуацию может исправить только кардинальная смена модели развития», — подытожили во фракции.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявлял, что богатейших людей России следует обложить дополнительным налогом, чтобы повысить в стране пенсии и ликвидировать проблему бедности. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отменить пенсионную форму. Во время 18-го съезда партии, политик выразил мнение, что возраст выхода на пенсию должен быть возвращен к предыдущим значениям.

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