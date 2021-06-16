В Екатеринбурге автобусы столкнулись на остановке

В ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись два пассажирских автобуса. Как сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга, в результате пострадали три человека. Один из них — ребенок.

«На остановке „Волгоградская“ (Амундсена,53) столкновение между двумя автобусами 47 и 54 маршрутов. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали мужчина, женщина и семилетний ребенок, все они получили черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. О причинах происшествия в полиции обещали сообщить позднее.