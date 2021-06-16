Ущерб правообладателям оценили в 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партию солнцезащитных очков, маркированных известными мировыми товарными знаками, задержали в пункте пропуска через госграницу с Казахстаном в районе города Петухово Курганской области. Продукция оказалась контрафактной, ущерб правообладателям оценили в полтора миллиона рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.

Очки вместе с другими товарами перевозили через границу в машине, принадлежащей одной из транспортно-логистических компаний. Информацию о возможном нарушении закона таможенникам передали сотрудники погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«В результате досмотра грузового отсека транспортного средства сотрудники мобильных групп Тюменской таможни обнаружили 63 единицы солнцезащитных очков, маркированных товарными знаками Porsche, Dior, Givenchy, Burberry и Chanel», — заявил начальник службы таможенного контроля Александр Решетников, слова которого приводит пресс-служба. Правообладателям товарных знаков направили запросы. «Экономический ущерб оценен более чем в полтора миллиона рублей», — добавили в ведомстве.

В действиях нарушителя усмотрели признаки преступления по ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Все материалы таможенники передали в полицию.

С начала года Тюменская таможня выявила более 13 тысяч единиц контрафактной продукции, общий ущерб оценен в 49 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в мае в пункте пропуска Петухово задержали партию контрафактных носков под брендами Adidas, Reebok и Nike. До этого там же задержали две фуры с одеждой под брендами Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark на 22 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни