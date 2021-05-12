12 мая 2021
11 мая 2021

На курганской границе задержали носки Adidas, Reebok и Nike. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, таможня, фура, грузовик, грузоперевозки, таможенный контроль, фургон, таможенный пост, дпс, досмотр автомобиля, жезл стоп
Ущерб правообладателям оценили в 4,5 млн рублей Фото:

Партию контрафактных носков под брендами Adidas, Reebok и Nike задержали в районе пункта пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области. Также задержана партия поддельных чехлов для телефонов Samsung, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.

«Фура, груженная товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовала из Республики Казахстан в Москву», — говорится в сообщении. В столицу пытались доставить около трех тысяч чехлов и спортивных носков.

Информация о возможном контрафакте сотрудникам таможни поступила от пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили на 4,5 миллиона рублей», — заявил начальник службы таможенного контроля Александр Решетников, слова которого приводит пресс-служба.

Таможня усмотрела в действиях нарушителей признаки преступления по ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), согласно которой предусмотрено до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Сейчас все материалы переданы в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Петухово задержали две фуры с одеждой под брендами Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark на 22 млн рублей. Контрафакт направлялся из Киргизии в Москву. Позже на том же пункте пропуска задержали контрафакт на 25 млн рублей.

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