Две фуры с товарами известных мировых брендов задержаны на пункте пропуска через границу в Петухово Курганской области. Контрафакт направлялся из Киргизии в Москву, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.
«При досмотре транспортных средств сотрудники мобильных групп таможни обнаружили платья, спортивные брюки, шорты, футболки, покрывала и простыни, маркированные товарными знаками Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark», — рассказали в ведомстве. Общая стоимость продукции оценена в 22 млн рублей.
Поддельную продукцию удалось выявить во взаимодействии с погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили направленные представителям правообладателей запросы», — сообщил URA.RU начальник службы таможенного контроля Александр Решетников. Согласно ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба), нарушителям грозит до двух лет лишения свободы и штраф.
В октябре 2019 года в пункте пропуска Петухово задержали фуру с товарами под брендом Versace, изготовленными в Киргизии. В декабре прошлого года там же задержали контрафактные брюки Gucci из Киргизии на семь миллионов рублей.
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