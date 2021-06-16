Преступление произошло в Мишкинском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю села Бутырское Мишкинского района (Курганская область) назначили 19 лет лишения свободы за то, что он положил внука в горящую печь. Приговор был озвучен 18 июня на заседании Курганского областного суда, передает корреспондент URA.RU.

Мужчина добровольно сообщил о совершенном преступлении и частично признал вину. «Суд приговорил Новоселова Игоря <…> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, за которое назначить ему 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — озвучил приговор судья.

Происшествие произошло 10 января. Мужчина 1974 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В показаниях Новоселова было указано, что по просьбе полуторогодовалого внука, он посадил его на качели и раскачал, после чего ушел. Позже мужчина услышал крик и увидел, что внук ударился головой о землю. Новоселов поднял его на руки, но не обнаружил признаков жизни. «Забежав на кухню, открыл ногой дверцу печки, в которой горели дрова, и закинул в нее [внука]. Дальнейшие события он помнит плохо», — зачитали на заседании показания Новоселова. После происшествия пытавшегося убежать пьяного мужчину нашли возле комбайна.

В заключении судебно-медицинской экспертизы было указано, что смерть ребенка наступила в результате термического ожога 100% площади тела. В суде отметили, что мотивом совершения преступления стало желание подсудимого скрыть недосмотр за ребенком.

Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы Фото автора