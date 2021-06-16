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За вылов двух рыб жителям Сургута грозит до 8 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция набережной Исети между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, рыба, зимняя рыбалка, улов
В отношении рыбаков возбуждены два уголовных дела (архивное фото) Фото:

В Сургутском районе задержали двух человек, которые с помощью сетей выловили двух сибирских осетров, занесенным в Красную книгу РФ. В отношении рыбаков возбуждены два уголовных дела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«При задержании браконьеров изъято два осетра сибирского, 60 особей стерляди, один лещ и четыре язя. Незаконными действиями браконьеров водным биоресурсам причинен особо крупный ущерб в размере более 560 тысяч рублей. В отношении задержанных возбудили два уголовных дела», — добавили в пресс-службе ведомства.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ в связи с незаконной добычей особо ценных водных биоресурсов, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее URA.RU писало, что рыбаков из ХМАО будут судить из-за одной рыбы. Мужчины выловили 11 рыб, одна из которых также была сибирским осетром.

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© Служба новостей «URA.RU»
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