Андрей Сапега хочет добиться личной встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Отец гражданки РФ Софьи Сапеги, которую задержали в мае 2021 года в Минске, Андрей Сапега записал видеообращение к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой о встрече и помиловании дочери. В организации встречи с главой республики Сапега обратился за помощью к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

«Накануне визита Лукашенко в Приморский край, я бы хотел обратиться лично к нему, как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии, хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», — заявил Сапега в видеообращении к Лукашенко.

В настоящее время Софье Сапеге предъявлено обвинение по двум уголовным делам УК Беларуси. «Вся история с обвинением ее в организации массовых беспорядков имеет к ней мало отношения, так как во время августовских протестов ее не было в Беларуси», — сказал отец задержанной.

Софью Сапегу задержали вместе с экс-главредом оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска. По предварительной информации, девушку обвиняют в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков.