16 июня 2021
15 июня 2021

Пермские власти строят кладбище, несмотря на протесты жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В реанимации Городской больницы Каменска-Уральского умерло 14 пациентов, Ивановское кладбище Каменска
Перми обустроят кладбище Восточное, против которого протестовали люди Фото:

Власти Перми обустроят новое кладбище Восточное по адресу Сылвенский Тракт, 15 несмотря на протесты местных жителей, которые выступали против открытия кладбища рядом с их домами. Вокруг нового кладбища установят санитарно-защитную зону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте.

«Место для обустройства нового общегородского кладбища Восточное определено генпланом Перми. Оно расположено на окраине города, при этом к нему обеспечен подъезд. Перед вводом нового кладбища в эксплуатацию проводятся все необходимые исследования», — сообщено на сайте.

Кладбище Восточное начали обустраивать еще в 2006 году. Его решили построить из-за того, что на других городских кладбищах заканчивались места для захоронений. Особенно остро вопрос встал после закрытия крупнейшего в Перми Северного кладбища.

Местные жители, рядом с домами которых находится Восточное, выступали против открытия кладбища, отправляя свои жалобы и протесты губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Власти несмотря на все жалобы продолжили строительство Восточного, и заверили граждан, что откроют кладбище после необходимых заключений Роспотребнадзора и обустройство защитно-санитарной зоной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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