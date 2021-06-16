Пермские власти строят кладбище, несмотря на протесты жителей

Перми обустроят кладбище Восточное, против которого протестовали люди Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Власти Перми обустроят новое кладбище Восточное по адресу Сылвенский Тракт, 15 несмотря на протесты местных жителей, которые выступали против открытия кладбища рядом с их домами. Вокруг нового кладбища установят санитарно-защитную зону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте.

«Место для обустройства нового общегородского кладбища Восточное определено генпланом Перми. Оно расположено на окраине города, при этом к нему обеспечен подъезд. Перед вводом нового кладбища в эксплуатацию проводятся все необходимые исследования», — сообщено на сайте.

Кладбище Восточное начали обустраивать еще в 2006 году. Его решили построить из-за того, что на других городских кладбищах заканчивались места для захоронений. Особенно остро вопрос встал после закрытия крупнейшего в Перми Северного кладбища.

Местные жители, рядом с домами которых находится Восточное, выступали против открытия кладбища, отправляя свои жалобы и протесты губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Власти несмотря на все жалобы продолжили строительство Восточного, и заверили граждан, что откроют кладбище после необходимых заключений Роспотребнадзора и обустройство защитно-санитарной зоной.