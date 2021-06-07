Пермяки просят губернатора не строить кладбище рядом с их домами

Жители Перми не хотят соседствать с новым кладбищем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Перми выступили против открытия Восточного кладбища. На странице губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в соцсети «Вконтакте» они написали, что собрали подписи против инициативы властей. Горожане не согласны с тем, что рядом с их домами будут вести захоронения умерших.

«600 жителей города Перми против строительства Восточного кладбища по адресу Сылвенский тракт, 15. Мы вам написали заявление, которое было перенаправлено в администрацию города. Нельзя строить кладбище, там, где живут люди, в том числе многодетные семьи», — написала главе региона Лира Коковихина. В комментариях многие горожане поддержали пермячку.

Катерина Булдакова обратила внимание главы Прикамья на то, что рядом с местом, где разместится кладбище, выделили землю для раздачи участков многодетным семьям. «Там же целый город. Централизованного водопровода нет — люди вынуждены пользоваться скважинами, а получат воду пропитанную трупными разложениями», — отметила Булдакова.

По словам Татьяны Кузнецовой, жители микрорайона Голый мыс «против строительства второго кладбища в Свердловском районе». «Итак живем между свалок, так еще и кладбище в придачу», — заметила женщина. Губернатор признал, что вопрос открытия нового кладбища в Перми «непростой». В то же время он заметил, что «других мест [для захоронения в городе] пока нет и не предвидится».

«Мы понимаем, что где бы не располагалось кладбище, это все равно будет вызывать опасения у людей, которые проживают рядом. Почему выбрано именно это место? Согласно генплану Перми, именно на этом месте всегда предусматривалось размещение кладбища», — сказал во время прямого эфира, прошедшего во «Вконтакте», Махонин. Он заверил, что кладбище будет открыто только после того, как будут получены все необходимые заключения от Роспотребнадзора, при этом в проекте будет предусмотрена санитарно-защитная зона.

URA.RU рассказывало, что проблема с захоронением в Перми возникла в связи с закрытием одного из крупнейших кладбищ в России — Северного. Власти признали, что вопрос требует скорейшего решения, в противном случае, на действующих кладбищах в ближайшие несколько месяцев возникнет дефицит мест.