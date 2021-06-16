16 июня 2021
15 июня 2021

В ЯНАО власти возвращают ограничения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нового Уренгоя назвал ограничения вынужденной мерой Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое запретили проводить городские мероприятия с большим скоплением людей. Это решение принято по рекомендации окружного Роспотребнадзора из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в регионе. Отменяется, в том числе, общегородской выпускной. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Мы принимаем решение об отмене массовых городских мероприятий, в том числе и общегородского выпускного. Мы не можем себе позволить такой риск — собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей», — говорится в сообщении.

Воронов отметил, что в школах выпускные все же пройдут. Также не станут отменять «День молодежи» — специалисты сделают несколько локаций, чтобы не устраивать массовых скоплений людей. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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