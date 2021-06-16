Назначены первые сентябрьские выборы в Пермском крае

Выборы депутатов заксобрания Пермского края состоятся 19 сентября 2021 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

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Выборы депутатов законодательного собрания Пермского края назначены на 19 сентября 2021 года. Соответствующее постановление 17 июня на пленарном заседании приняли депутаты регионального представительного органа.

«Назначить выборы депутатов законодательного собрания Пермского края четвертого созыва на 19 сентября 2021 года», — сказано в тексте постановления. Оно вступит в законную силу после официального опубликования, которое состоится в ближайшие дни.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили URA.RU, что выдвижение кандидатов будет возможно на следующий день после опубликования постановления. «Агитацию кандидаты могут вести на следующий день после предоставления документов для выдвижения в избирательную комиссию», — уточнили там.

Ожидается, что 22 июня также будут назначены выборы депутатов гордумы Перми. В итоге пермякам 19 сентября придется выбирать депутатов трех уровней: гордумы, заксобрания и Госдумы.